«Будем думать, что поменять, есть пара идей». Козлов — о ходе серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги третьего матча серии плей-офф со «Спартаком» (2:4, 1-2).

— Допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. По содержанию игры мы неплохо выглядели, просто не хватило хладнокровия в завершении моментов. Огромное спасибо фанатскому сектору, особенно во втором периоде, когда нам нужно было вернуться в игру. Они гнали нас вперёд.

— Две встречи подряд первыми пропускаете гол. Как на это реагировать?

— Эта игра — уже история, нужно забывать в плей-офф матчи и готовиться к следующему. Послезавтра уже новая игра.

— «Салавату» пока не удаётся победить в гостях в этом плей-офф. Что нужно переломить?

— Будем думать, что поменять, есть пара идей, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.