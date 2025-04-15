«Будем думать, что поменять, есть пара идей». Козлов — о ходе серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги третьего матча серии плей-офф со «Спартаком» (2:4, 1-2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5) 2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5) 3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5) 3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5) 3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5) 4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)
— Допустили ошибки, которыми воспользовался соперник. По содержанию игры мы неплохо выглядели, просто не хватило хладнокровия в завершении моментов. Огромное спасибо фанатскому сектору, особенно во втором периоде, когда нам нужно было вернуться в игру. Они гнали нас вперёд.
— Две встречи подряд первыми пропускаете гол. Как на это реагировать?
— Эта игра — уже история, нужно забывать в плей-офф матчи и готовиться к следующему. Послезавтра уже новая игра.
— «Салавату» пока не удаётся победить в гостях в этом плей-офф. Что нужно переломить?
— Будем думать, что поменять, есть пара идей, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
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