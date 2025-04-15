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Козлов ответил на вопрос об игре легионеров «Салавата Юлаева» в серии со «Спартаком»

Козлов ответил на вопрос об игре легионеров «Салавата Юлаева» в серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос об игре легионеров уфимской команды в серии со «Спартаком» (1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

— Вы понимаете, от кого можно ждать большего. Что нужно сделать с легионерами, чтобы они больше забивали?
— Они наши лидеры и должны делать разницу, но хочу отметить сегодня своих ребят, с характером лезли на ворота.

— Немного могло удивить, что появился сегодня Семён Вязовой. Решили дать отдых Александру Самонову?
— Решили дать Александру отдохнуть и Семёну — почувствовать плей-офф. Не стоит во всех голах винить вратарей.

— Ремпала по ходу встречи переместили вместо Ливо в звено с Хмелевским. Как вам такое решение?
— Это рабочее сочетание. Хотелось бы, чтобы более целостная игра была у всех звеньях, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

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