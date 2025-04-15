Козлов ответил на вопрос об игре легионеров «Салавата Юлаева» в серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос об игре легионеров уфимской команды в серии со «Спартаком» (1-2).
— Вы понимаете, от кого можно ждать большего. Что нужно сделать с легионерами, чтобы они больше забивали?
— Они наши лидеры и должны делать разницу, но хочу отметить сегодня своих ребят, с характером лезли на ворота.
— Немного могло удивить, что появился сегодня Семён Вязовой. Решили дать отдых Александру Самонову?
— Решили дать Александру отдохнуть и Семёну — почувствовать плей-офф. Не стоит во всех голах винить вратарей.
— Ремпала по ходу встречи переместили вместо Ливо в звено с Хмелевским. Как вам такое решение?
— Это рабочее сочетание. Хотелось бы, чтобы более целостная игра была у всех звеньях, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
- 15 апреля 2025
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