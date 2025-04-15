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Голкипер «Челмета» Щетилин показал второй результат в мире по числу отражённых бросков

Голкипер «Челмета» Щетилин показал второй результат в мире по числу отражённых бросков
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В Челябинске на стадионе «Юность» прошёл третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Встреча завершилась в конце пятого овертайма со счётом 2:1 в пользу гостей. Эта игра стала третьей по продолжительности в истории плей-офф ВХЛ.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Коробинцев (Матюшин) – 02:27 (5x5)     1:1 Ильин (Минаев, Орлович-Грудков) – 12:26 (5x5)     1:2 Опалев (Артамонов, Чефанов) – 158:05 (5x5)    

Голкипер «Челмета» Алексей Щетилин показал второй результат в мире по числу отражённых бросков. Вратарь отразил 111 бросков.

Мировой рекорд по числу отражённых бросков принадлежит голкиперу Артемию Плешкову. 16 марта в четвёртом матче второго раунда серии АКМ — «СКА-Нева» (1:0 ОТ 5) вратарь отразил 124 броска.

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