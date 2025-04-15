Голкипер «Челмета» Щетилин показал второй результат в мире по числу отражённых бросков

В Челябинске на стадионе «Юность» прошёл третий матч серии 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России между «Челметом» и «Торпедо-Горьким». Встреча завершилась в конце пятого овертайма со счётом 2:1 в пользу гостей. Эта игра стала третьей по продолжительности в истории плей-офф ВХЛ.

Голкипер «Челмета» Алексей Щетилин показал второй результат в мире по числу отражённых бросков. Вратарь отразил 111 бросков.

Мировой рекорд по числу отражённых бросков принадлежит голкиперу Артемию Плешкову. 16 марта в четвёртом матче второго раунда серии АКМ — «СКА-Нева» (1:0 ОТ 5) вратарь отразил 124 броска.