Жамнов прокомментировал победу над «Салаватом» в третьем матче серии плей-офф КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче серии плей-офф КХЛ (4:2, 2-1).

— Довольны движением команды?

— Да, но потом начали делать то, что не просили, дали сопернику почувствовать игру.

— Является ли преимуществом, что у вас проявляют себя все четыре звена?

— Мы больше концентрируемся на нашей игре, на все эти нюансы не обращаем внимания. Наша задача — играть правильно, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Таким образом, «Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.