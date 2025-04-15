Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о состоянии Вишневского

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о состоянии защитника Дмитрия Вишневского, получившего травму во втором периоде третьего матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

— Что с Вишневским, насколько всё серьёзно?

— Завтра поймём, комментариев нет больше.

— Можете назвать третий период образцовым?

— Попросили не делать ничего лишнего, сыграть правильно, по заданию. У нас остались пять защитников, просили всех отрабатывать в обороне. Справились, молодцы, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.