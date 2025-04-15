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Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о состоянии Вишневского

Главный тренер «Спартака» ответил на вопрос о состоянии Вишневского
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о состоянии защитника Дмитрия Вишневского, получившего травму во втором периоде третьего матча серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

— Что с Вишневским, насколько всё серьёзно?
— Завтра поймём, комментариев нет больше.

— Можете назвать третий период образцовым?
— Попросили не делать ничего лишнего, сыграть правильно, по заданию. У нас остались пять защитников, просили всех отрабатывать в обороне. Справились, молодцы, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Спартак» впервые вышел вперёд в серии 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.

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