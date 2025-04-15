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Жамнов рассказал, делает ли «Спартак» акцент на лидерах «Салавата»

Жамнов рассказал, делает ли «Спартак» акцент на лидерах «Салавата»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, делают ли хоккеисты красно-белых акцент на лидерах «Салавата Юлаева».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

— Концентрировались на лидерах соперника?
— Конечно, концентрация есть у всех, когда эти игроки с шайбой. Стараемся убрать излишки в плане обороны, акцент на это делаем, конечно.

— На Загидулина большая нагрузка, не думали?..
— Посмотрим. Мы думали всякие варианты, но сейчас, честно говоря, просто не отвечу. Посмотрим, как дальше всё будет складываться, мы же судим и по физическому состоянию.

— За счёт чего Филину удаётся так уверенно выглядеть?
— Молодец, переосмыслил. В плей-офф чуть другой хоккей, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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