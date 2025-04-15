Жамнов рассказал, делает ли «Спартак» акцент на лидерах «Салавата»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, делают ли хоккеисты красно-белых акцент на лидерах «Салавата Юлаева».

— Концентрировались на лидерах соперника?

— Конечно, концентрация есть у всех, когда эти игроки с шайбой. Стараемся убрать излишки в плане обороны, акцент на это делаем, конечно.

— На Загидулина большая нагрузка, не думали?..

— Посмотрим. Мы думали всякие варианты, но сейчас, честно говоря, просто не отвечу. Посмотрим, как дальше всё будет складываться, мы же судим и по физическому состоянию.

— За счёт чего Филину удаётся так уверенно выглядеть?

— Молодец, переосмыслил. В плей-офф чуть другой хоккей, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.