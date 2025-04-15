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Спенсер Карбери стал лидером в голосовании журналистов НХЛ на приз лучшему тренеру сезона

Спенсер Карбери стал лидером в голосовании журналистов НХЛ на приз лучшему тренеру сезона
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери стал лидером в голосовании журналистов НХЛ на приз лучшему тренеру сезона. В голосовании приняли участие 16 журналистов официального сайта НХЛ. Очки начислялись по системе 5-4-3-2-1, где каждый из журналистов представил свою пятёрку лучших тренеров сезона.

Карбери набрал 78 очков и 15 первых мест. Скотт Арниел из «Виннипег Джетс» набрал 45 очков. Дин Эвасон из «Коламбус Блю Джекетс» — 26 очков. Четвёртое место — у главного тренера «Монреаль Канадиенс» Мартена Сан-Луи (25 очков). Пятёрку замкнул главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери с 23 очками.

В текущем сезоне «Кэпиталз» одержали 50 побед в 80 матчах и выиграли Восточную конференцию НХЛ. Этот сезон стал для Карбери вторым в НХЛ.

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