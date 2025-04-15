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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 15 апреля 2025 года

Сегодня, 15 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоялись две третьи встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Омске состоялся третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Ярославская команда победила со счётом 6:2.

В Москве местный «Спартак» встретился с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 2-1;

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-2;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2-0;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0-2.