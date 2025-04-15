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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 15 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 15 апреля 2025 года
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Сегодня, 15 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Состоялись две третьи встречи четвертьфинальных серий. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Омске состоялся третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Авангард» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Ярославская команда победила со счётом 6:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

В Москве местный «Спартак» встретился с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Голдобин (Морозов, Порядин) – 11:37 (5x5)     2:0 Ефремов (Порядин, Морозов) – 23:37 (5x5)     3:0 Зайцев (Локтионов, Орлов) – 27:44 (5x5)     3:1 Ремпал (Хмелевски, Василевский) – 29:59 (5x5)     3:2 Сучков (Чёрный, Ефремов) – 34:55 (5x5)     4:2 Ружичка (Филин) – 58:32 (5x5)    

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 2-1;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 1-2;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 2-0;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0-2.

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