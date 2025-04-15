Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 15 апреля 2025 года
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Сегодня, 15 апреля, прошли две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 4
Химик
Воскресенск
0:1 Корбит – 14:12 (5x5) 0:2 Усманов (Корбит, Костенко) – 27:49 (5x5) 0:3 Соловьёв (Чезганов) – 45:01 (5x5) 0:4 Корбит (Лукин) – 57:45 (en)
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Коробинцев (Матюшин) – 02:27 (5x5) 1:1 Ильин (Минаев, Орлович-Грудков) – 12:26 (5x5) 1:2 Опалев (Артамонов, Чефанов) – 158:05 (5x5)
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-3;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3-0;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 3-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.
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