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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 15 апреля 2025 года

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 15 апреля 2025 года
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Сегодня, 15 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 4
ОТ
Локо
Ярославль
1:0 Капчук (Выдренков) – 22:11 (5x5)     1:1 Емельянов (Ульев) – 28:23 (5x4)     2:1 Недопёкин – 40:32 (5x5)     3:1 Нугманов – 41:46 (5x5)     3:2 Якуценак – 47:42 (5x4)     3:3 Белоусов (Якуценак, Поляков) – 50:07 (5x5)     4:3 Выдренков (Короткий) – 52:59 (5x4)     4:4 Ульев (Елезов, Зилев) – 55:54 (5x4)     5:4 Короткий (Поляков, Корнилов) – 61:22 (4x4)    
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 14:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
4 : 0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Плесовских (Варюшкин, Рябов) – 09:38 (5x5)     2:0 Овчинников – 18:01 (5x5)     3:0 Овчинников (Рябов, Марышев) – 40:30 (5x5)     4:0 Гаврилов (Яриков, Овчинников) – 48:41 (5x5)    

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала:

Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-1;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-0.

Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 2-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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