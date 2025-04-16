Карбери высказался о двух подряд поражениях «Вашингтона» с общим счётом 1:11

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как относится к поражениям команды в последних матчах. «Столичные» проиграли две игры подряд «Коламбусу» с общим счётом 1:11.

«Мы воспринимаем эти результаты как предостережение перед плей‑офф. Я не могу сказать, что исход последних матчей регулярного сезона не имеет значения для нашей команды. Мы хотим выигрывать. Именно поэтому мы хоккеисты, именно поэтому я работаю хоккейным тренером. В то же время мы сейчас сильно сосредоточены на отработке своей игровой схемы перед плей‑офф», — приводит слова Карбери пресс-служба НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Айлендерс».