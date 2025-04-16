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Ковальчук приветствовал Вишневского, Ружичка ставил точку в матче. Фото победы «Спартака»

Ковальчук приветствовал Вишневского, Ружичка ставил точку в матче. Фото победы «Спартака»
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15 апреля в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025, в котором местный «Спартак» принимал на своём льду уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 4:2. «Спартак» вышел вперёд в серии — 2-1.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Салават Юлаев» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 12-й минуте счёт открыл нападающий «Спартака» Николай Голдобин. На старте второго периода хозяева забросили ещё две шайбы — отличились Никита Ефремов и Егор Зайцев. Но ещё до второго перерыва «Салават Юлаев» отыграл две шайбы благодаря голам Шелдона Ремпала и Егора Сучкова. В конце третьего периода Адам Ружичка установил окончательный счёт в матче – 4:2.

«Спартак» впервые вышел вперёд в четвертьфинальной серии — 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Москве 17 апреля.

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