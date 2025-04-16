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Никита Кучеров первым в сезоне регулярки набрал 120 очков

Никита Кучеров первым в сезоне регулярки набрал 120 очков
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком в сезоне-2024/2025 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который набрал 120 очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    

Произошло это событие в домашнем матче «Тампы» с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче 4:1 в пользу хозяев льда. Завершился второй период.

Во втором периоде Кучеров забросил четвёртую шайбу своей команды. Ассистировали ему Янни Гурд и Брейден Пойнт. Этот гол стал для Никиты 37-м в сезоне регулярки. При этом Кучеров отличился 83 результативными передачами. Всего 31-летний форвард сыграл в 76 матчах.

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