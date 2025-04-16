Никита Кучеров первым в сезоне регулярки набрал 120 очков

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым игроком в сезоне-2024/2025 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который набрал 120 очков.

Произошло это событие в домашнем матче «Тампы» с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче 4:1 в пользу хозяев льда. Завершился второй период.

Во втором периоде Кучеров забросил четвёртую шайбу своей команды. Ассистировали ему Янни Гурд и Брейден Пойнт. Этот гол стал для Никиты 37-м в сезоне регулярки. При этом Кучеров отличился 83 результативными передачами. Всего 31-летний форвард сыграл в 76 матчах.

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