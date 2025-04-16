Ассист Марченко помог «Коламбусу» всухую обыграть «Филадельфию» с Мичковым

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 3:0 одержали гости.

В составе победителей голами отличились Данте Фаббро, Кент Джонсон и Адам Фантилли. Россияне Иван Проворов и Кирилл Марченко сделали по одной результативной передаче. Форвард Дмитрий Воронков завершил встречу с показателем полезности «+1». Голкипер Даниил Тарасов участия в матче не принимал.

Российские игроки хозяев — Матвей Мичков и Егор Замула остались без очков. Вратарь Иван Федотов также, как и Тарасов у «Блю Джекетс», не играл.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет на выезде с «Баффало Сэйбрз» 18 апреля. «Коламбус» на своём льду встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» 18 апреля. Оба матча станут для команд заключительными в текущем сезоне регулярки.

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