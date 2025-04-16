Три очка Хуснутдинова и Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Нью-Джерси»
Поделиться
На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Песке, Хьюз) – 07:25 1:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 08:43 2:1 Пастрняк (Линдхольм) – 20:29 2:2 Ноэсен (Хишир, Майер) – 24:07 (pp) 2:3 Немец (Маклафлин) – 24:35 2:4 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 33:37 (pp) 3:4 Farinacci (Лауко) – 36:53 4:4 Хуснутдинов (Люселль, Задоров) – 45:08 4:5 Дюмулен (Мерсер, Майер) – 61:30
В составе победителей голами отметились Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Шимон Немец, Доусон Мерсер и Брайан Дюмулен.
За «Бостон» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк, Джон Фариначчи и российский нападающий Марат Хуснутдинов. Защитник Никита Задоров записал на свой счёт две результативные передачи.
В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Детройтом», а «Бостон» завершил свои выступления в нынешнем сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
04:59
-
04:56
-
04:50
-
04:36
-
04:28
-
02:17
- 15 апреля 2025
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:26
-
23:23
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:41
-
22:07
-
21:46
-
21:29
-
21:20
-
21:08
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:47
-
20:43
-
20:25
-
19:46
-
19:24
-
19:07
-
18:58
-
18:40