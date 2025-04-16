Три очка Хуснутдинова и Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Нью-Джерси»

На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей голами отметились Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Шимон Немец, Доусон Мерсер и Брайан Дюмулен.

За «Бостон» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк, Джон Фариначчи и российский нападающий Марат Хуснутдинов. Защитник Никита Задоров записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Детройтом», а «Бостон» завершил свои выступления в нынешнем сезоне.