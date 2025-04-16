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Три очка Хуснутдинова и Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Нью-Джерси»

Три очка Хуснутдинова и Задорова не помогли «Бостону» избежать поражения от «Нью-Джерси»
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На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал на своей площадке «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Песке, Хьюз) – 07:25     1:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 08:43     2:1 Пастрняк (Линдхольм) – 20:29     2:2 Ноэсен (Хишир, Майер) – 24:07 (pp)     2:3 Немец (Маклафлин) – 24:35     2:4 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 33:37 (pp)     3:4 Farinacci (Лауко) – 36:53     4:4 Хуснутдинов (Люселль, Задоров) – 45:08     4:5 Дюмулен (Мерсер, Майер) – 61:30    

В составе победителей голами отметились Тимо Майер, Стефан Ноэсен, Шимон Немец, Доусон Мерсер и Брайан Дюмулен.

За «Бостон» отличились Морган Гики, Давид Пастрняк, Джон Фариначчи и российский нападающий Марат Хуснутдинов. Защитник Никита Задоров записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Нью-Джерси» сыграет с «Детройтом», а «Бостон» завершил свои выступления в нынешнем сезоне.

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