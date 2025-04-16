Марнер впервые в карьере оформил 100+ очков за сезон в «регулярке» НХЛ
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На стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лоренц (Лотон, Йернкрок) – 34:15 0:2 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 55:39 0:3 Мэттьюс – 58:08 0:4 Робертсон (Хольмберг, Макманн) – 58:43
В этом матче нападающий «Торонто» Митчелл Марнер отметился заброшенной шайбой. Теперь в активе канадского игрока 100 (27+73) очков в нынешнем сезоне НХЛ. Форвард впервые в своей карьере достиг такой отметки в «регулярках» лиги.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Филадельфией», а «Торонто» встретится с «Детройтом».
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