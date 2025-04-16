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Тампа-Бэй Лайтнинг — Флорида Пантерз, результат матча 16 апреля 2025, счёт 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Тампа» уверенно победила «Флориду». Василевский совершил 23 сейва, у Кучерова — 1+1
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В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    

В составе победителей голами отличились Брейден Пойнт (1+2), Конор Гики, Джейк Гюнцель, Даррен Рэддиш и российский звёздный форвард, лучший бомбардир лиги Никита Кучеров, в активе которого в этой встрече также голевая передача. Голкипер Андрей Василевский совершил 23 сейва.

Единственную шайбу гостей в этой игре забросил Брэд Маршан. Вратарь Сергей Бобровский в этом матче не сыграл. Защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 18 апреля. Это будет заключительный матч в текущем сезоне для «молний». «Флорида» следующую игру проведёт уже в плей-офф НХЛ.

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