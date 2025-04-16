Ассист Овечкина и хет-трик Строума помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американской Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

В составе победителей хет-триком отметился канадский форвард Дилан Строум. Голевая передача на вторую шайбу в активе звёздного капитана Александра Овечкина. Российский нападающий Александр Алексеев не отличился результативными действиями.

Единственную шайбу у хозяев забросил канадский нападающий Жан-Габриэль Пажо. Форвард Максим Цыплаков в этой встрече остался без результативных действий. Голкипер Илья Сорокин совершил 33 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 18 апреля. «Вашингтон» в гостях встретится с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля. Обе встречи станут для команд заключительными в текущем сезоне регулярки.

Сколько платят хоккеистам НХЛ: