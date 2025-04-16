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Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 16 апреля 2025, счёт 1:3, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

Ассист Овечкина и хет-трик Строума помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
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В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арена» в американской Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Фэшинг – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    

В составе победителей хет-триком отметился канадский форвард Дилан Строум. Голевая передача на вторую шайбу в активе звёздного капитана Александра Овечкина. Российский нападающий Александр Алексеев не отличился результативными действиями.

Единственную шайбу у хозяев забросил канадский нападающий Жан-Габриэль Пажо. Форвард Максим Цыплаков в этой встрече остался без результативных действий. Голкипер Илья Сорокин совершил 33 сейва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 18 апреля. «Вашингтон» в гостях встретится с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля. Обе встречи станут для команд заключительными в текущем сезоне регулярки.

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