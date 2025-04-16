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«Сент-Луис» разгромил «Юту», обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. У Бучневича — 1+2

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Юта», крупную победу в котором со счётом 6:1 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Брэйден Шенн (1+1), Джимми Снаггеруд (1+1), Захари Болдюк, Джордан Кайру (дубль), а также российский форвард Павел Бучневич (1+2). Также голевой передачей отметился другой россиянин — нападающий Алексей Торопченко.

Единственную шайбу у гостей забросил Клейтон Келлер. Российский защитник Михаил Сергачёв стал одним из автором результативной передачи на гол американца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, «Сент-Луис», набравший 96 очков, обеспечил себе место в плей-офф НХЛ. «Блюз» опережают «Калгари» на четыре очка, имея преимущество в дополнительных показателях — 32-30 по победам в основное время и 40-35 по победам с учётом овертаймов.

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