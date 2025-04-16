«Миннесота» с Капризовым обыграла в овертайме «Анахайм» и вышла в плей-офф

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на площадке ровно 24 минуты отметился тремя бросками в створ и одним силовым приёмом. Заброшенные шайбы на счету Маркуса Юханссона («Минннесота»), Алекса Киллорна и Сэма Коланджело (оба — «Анахайм»), за 21 секунду до сирены встречу перевёл в овертайм Йоэль Эрикссон Эк. Победный гол в OT забил Мэтт Болди.

Этот результат гарантировал «Миннесоте» попадание в плей-офф сезона-2024/2025 независимо от результатов оставшихся матчей занимающего девятое место в Западной конференции «Калгари Флэймз». «Уайлд» набрали 97 очков в 82 матчах и завершили регулярный сезон на седьмой строчке таблицы Запада — у занявшего восьмое место «Сент-Луис Блюз» 96 очков по итогам сезона, в активе «Калгари» 92 очка в 80 матчах.

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