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Миннесота Уайлд — Анахайм Дакс, результат матча 16 апреля 2025, счет 3:2 OT, НХЛ 2024-2025

«Миннесота» с Капризовым обыграла в овертайме «Анахайм» и вышла в плей-офф
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В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 09:47     1:1 Киллорн – 13:48     1:2 Коланджело (Мактавиш, Зеграс) – 48:45     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 59:39     3:2 Болди (Юханссон, Бродин) – 64:42    

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов провёл на площадке ровно 24 минуты отметился тремя бросками в створ и одним силовым приёмом. Заброшенные шайбы на счету Маркуса Юханссона («Минннесота»), Алекса Киллорна и Сэма Коланджело (оба — «Анахайм»), за 21 секунду до сирены встречу перевёл в овертайм Йоэль Эрикссон Эк. Победный гол в OT забил Мэтт Болди.

Этот результат гарантировал «Миннесоте» попадание в плей-офф сезона-2024/2025 независимо от результатов оставшихся матчей занимающего девятое место в Западной конференции «Калгари Флэймз». «Уайлд» набрали 97 очков в 82 матчах и завершили регулярный сезон на седьмой строчке таблицы Запада — у занявшего восьмое место «Сент-Луис Блюз» 96 очков по итогам сезона, в активе «Калгари» 92 очка в 80 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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