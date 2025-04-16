«Вашингтон» в четвёртый раз в истории франшизы одержал более 50 побед за одну регулярку

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился со счётом 3:1. Таким образом, столичная команда одержала 51-ю победу в текущем сезоне регулярки.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Вашингтон» одержали 50+ побед за сезон в четвёртый раз в истории франшизы после сезона-2015/2016 (56), кампании-2016/2017 (55) и розыгрыша — 2009/2010 (54).

«Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, а также Восточную конференцию НХЛ. В активе команды Спенсера Карбери 111 очков после 81 матча.

Лучший снайпер в истории НХЛ: