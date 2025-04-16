«Вашингтон» в четвёртый раз в истории франшизы одержал более 50 побед за одну регулярку
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился со счётом 3:1. Таким образом, столичная команда одержала 51-ю победу в текущем сезоне регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp) 0:2 Строум (Овечкин) – 27:52 1:2 Фэшинг – 51:36 1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Вашингтон» одержали 50+ побед за сезон в четвёртый раз в истории франшизы после сезона-2015/2016 (56), кампании-2016/2017 (55) и розыгрыша — 2009/2010 (54).
«Вашингтон» выиграл Столичный дивизион, а также Восточную конференцию НХЛ. В активе команды Спенсера Карбери 111 очков после 81 матча.
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