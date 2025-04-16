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Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции НХЛ

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции.

Борьбу за Кубок Стэнли в сериях до четырёх побед на выбывание продолжат «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Последними участниками плей-офф НХЛ на Западе стали «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В ночь с 15 на 16 апреля мск «Миннесота» обыграла в овертайме «Анахайм Дакс» со счётом 3:2 OT, «Сент-Луис» разгромил «Юту» (6:1).

Ранее победитель Западной конференции «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка, обеспечив неотыгрываемый отрыв по очкам от победившего на Востоке «Вашингтон Кэпиталз».

Видео: Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ