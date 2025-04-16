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Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции НХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Западной конференции НХЛ
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Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции.

Борьбу за Кубок Стэнли в сериях до четырёх побед на выбывание продолжат «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 09:47     1:1 Киллорн – 13:48     1:2 Коланджело (Мактавиш, Зеграс) – 48:45     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 59:39     3:2 Болди (Юханссон, Бродин) – 64:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 08:08     2:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 11:17     3:0 Снаггеруд (Болдюк, Бучневич) – 14:44 (pp)     4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 19:13 (pp)     4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:40 (pp)     5:1 Кайру (Шенн, Сундквист) – 46:59 (pp)     6:1 Кайру (Торопченко, Фаулер) – 57:24    

Последними участниками плей-офф НХЛ на Западе стали «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». В ночь с 15 на 16 апреля мск «Миннесота» обыграла в овертайме «Анахайм Дакс» со счётом 3:2 OT, «Сент-Луис» разгромил «Юту» (6:1).

Ранее победитель Западной конференции «Виннипег Джетс» стал обладателем Президентского кубка, обеспечив неотыгрываемый отрыв по очкам от победившего на Востоке «Вашингтон Кэпиталз».

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

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«Сент-Луис» разгромил «Юту», обеспечив себе место в плей-офф НХЛ. У Бучневича — 1+2
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