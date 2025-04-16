«Вашингтон» прервал серию из двух поражений в регулярке с общим счётом 1:11

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился со счётом 3:1. Таким образом, столичная команда прервала неудачную серию из двух разгромных поражений с общей разницей забитых и пропущенных голов — «-10» (1:11).

Ранее «Кэпиталз» потерпели два поражения в матчах с одной и той же командой — «Коламбус Блю Джекетс». Первая игра в гостях завершилась со счётом 0:7. В домашней встрече подопечные Спенсера Карбери уступили со счётом 1:4.

Отметим, для «Вашингтона» эта победа стала 51-й в сезоне НХЛ. Столичная команда под руководством Карбери выиграла Столичный дивизион и заняла первое место во всей Восточной конференции, досрочно выйдя в плей-офф турнира.

Материалы по теме «Вашингтон» в четвёртый раз в истории франшизы одержал более 50 побед за одну регулярку

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: