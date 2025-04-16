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«Вашингтон» прервал серию из двух поражений в регулярке с общим счётом 1:11

«Вашингтон» прервал серию из двух поражений в регулярке с общим счётом 1:11
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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился со счётом 3:1. Таким образом, столичная команда прервала неудачную серию из двух разгромных поражений с общей разницей забитых и пропущенных голов — «-10» (1:11).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Фэшинг – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    

Ранее «Кэпиталз» потерпели два поражения в матчах с одной и той же командой — «Коламбус Блю Джекетс». Первая игра в гостях завершилась со счётом 0:7. В домашней встрече подопечные Спенсера Карбери уступили со счётом 1:4.

Отметим, для «Вашингтона» эта победа стала 51-й в сезоне НХЛ. Столичная команда под руководством Карбери выиграла Столичный дивизион и заняла первое место во всей Восточной конференции, досрочно выйдя в плей-офф турнира.

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