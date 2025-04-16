«Вашингтон» прервал серию из двух поражений в регулярке с общим счётом 1:11

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в гостевой встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который недавно завершился со счётом 3:1. Таким образом, столичная команда прервала неудачную серию из двух разгромных поражений с общей разницей забитых и пропущенных голов — «-10» (1:11).
Ранее «Кэпиталз» потерпели два поражения в матчах с одной и той же командой — «Коламбус Блю Джекетс». Первая игра в гостях завершилась со счётом 0:7. В домашней встрече подопечные Спенсера Карбери уступили со счётом 1:4.
Отметим, для «Вашингтона» эта победа стала 51-й в сезоне НХЛ. Столичная команда под руководством Карбери выиграла Столичный дивизион и заняла первое место во всей Восточной конференции, досрочно выйдя в плей-офф турнира.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:
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