Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ на Западе

Стали известны все пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Западной конференции.

За Кубок Стэнли продолжат борьбу следующие команды: «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз». Все они будут сражаться в сериях до четырёх побед на выбывание.

Пары первого раунда плей-офф на Западе:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

Последними командами, обеспечившими себе участие в плей-офф НХЛ на Западе, стали «Миннесота» и «Сент-Луис». В ночь с 15 на 16 апреля мск «Уайлд» одержали победу над «Анахайм Дакс» в овертайме со счётом 3:2, в то время как «Блюз» были сильнее «Юты» — 6:1.

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