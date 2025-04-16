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Монреаль Канадиенс и Коламбус Блю Джекетс: расклады в гонке за последнюю путёвку в плей-офф НХЛ

В плей-офф НХЛ неизвестен только один участник. Все расклады гонки за последнюю квоту
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В ночь с 15 на 16 апреля мск «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил на выезде «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фаббро (Веренски, Монахан) – 22:32     0:2 Джонсон (Монахан, Веренски) – 37:01 (pp)     0:3 Фантилли (Марченко, Проворов) – 53:26    

Благодаря этому занимающий девятое место в Восточной конференции «Коламбус» продолжил борьбу за попадание в плей-офф НХЛ, набрав два очка победой в основное время и сократив отставание от «Монреаль Канадиенс». В активе находящихся на восьмом месте «Канадиенс» 89 очков после 81 матча, «Блю Джекетс» набрали 87 очков в 81 матче, обоим клубам осталось провести по одной игре. Соотношение побед в основное время ничейное — 29-29, побед в основное время и овертаймах — 37-33 в пользу «Монреаля».

Таким образом, «Канадиенс» для гарантии выхода в плей-офф достаточно набрать хотя бы одно очко в матче на своём льду с «Каролиной Харрикейнс» в ночь с 16 на 17 апреля мск. «Коламбусу» для выхода в плей-офф необходимо дома побеждать в основное время «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь с 17 на 18 апреля мск и надеяться на поражение «Монреаля» в основное время — только в этом случае клуб из штата Огайо догонит канадцев по очкам (по 89) и сможет опередить по дополнительным показателям (победы в основное время — 30-29).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НХЛ — регулярный чемпионат
18 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Все остальные участники плей-офф НХЛ в обеих конференциях к этому моменту уже определились.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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