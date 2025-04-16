Стали известны ещё две пары плей-офф НХЛ на Востоке

Определились ещё две пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.

На Востоке уже точно известны семь команд, которые будут выступать в первом раунде Кубка Стэнли. Это «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Однако до завершения регулярного чемпионата на Востоке определилось только три пары из четырёх: «Тампа» сыграет с «Флоридой», а «Оттава» встретится с «Торонто». Ранее было известно, что «Каролина» проведёт серию с «Нью-Джерси».

Известные пары плей-офф НХЛ на Востоке:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флоридой Пантерз»;

«Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

Оставшаяся пара определится по итогам заключительного игрового дня. Будет известен восьмой участник первого раунда Восточной конференции, который встретится с «Вашингтоном». Им станет либо «Коламбус Блю Джекетс», либо «Монреаль Канадиенс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: