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Определились ещё две пары плей-офф НХЛ на Востоке

Стали известны ещё две пары плей-офф НХЛ на Востоке
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Определились ещё две пары плей-офф Национальной хоккейной лиги в Восточной конференции.

На Востоке уже точно известны семь команд, которые будут выступать в первом раунде Кубка Стэнли. Это «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Однако до завершения регулярного чемпионата на Востоке определилось только три пары из четырёх: «Тампа» сыграет с «Флоридой», а «Оттава» встретится с «Торонто». Ранее было известно, что «Каролина» проведёт серию с «Нью-Джерси».

Известные пары плей-офф НХЛ на Востоке:

  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флоридой Пантерз»;
  • «Оттава Сенаторз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
  • «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз».

Оставшаяся пара определится по итогам заключительного игрового дня. Будет известен восьмой участник первого раунда Восточной конференции, который встретится с «Вашингтоном». Им станет либо «Коламбус Блю Джекетс», либо «Монреаль Канадиенс».

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