Гол Дорофеева и пас Барбашёва помогли «Вегасу» добраться до буллитов с «Калгари»

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев, результативный пас на счету Ивана Барбашёва. В послематчевой серии буллитов свои попытки не реализовали Дорофеев и белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович. Ворота «Вегаса» защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 24 из 28 бросков в створ (85,71%) и два из трёх буллитов.

Перед началом игры «Флэймз» сохраняли шансы на попадание в плей-офф, однако утратили их по ходу встречи из-за побед «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» в параллельных матчах. «Калгари» с 94 очками в 81 матче ещё может догнать «Блюз» (96 очков в 82 матчах) по очкам, но будет уступать по дополнительным показателям (сейчас 30-31 по победам в основное время и 35-39 по победам с учётом овертаймов).

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