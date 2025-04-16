Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Калгари Флэймз — Вегас Голден Найтс, результат матча 16 апреля 2025, счет 5:4 Б, НХЛ 2024-2025

Гол Дорофеева и пас Барбашёва помогли «Вегасу» добраться до буллитов с «Калгари»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу по буллитам со счётом 5:4 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Гертл, Саад) – 05:25     1:1 Фрост (Уигар, Коронато) – 10:11 (pp)     1:2 Руа (Барбашёв, Колесар) – 14:52     1:3 Гертл (Саад, Хаг) – 19:36     2:3 Кадри (Юбердо, Коронато) – 40:32 (pp)     3:3 Баклунд (Коулман, Баль) – 41:04     4:3 Клапка (Пахал, Кадри) – 51:01     4:4 Саад – 51:12     5:4 Фрост – 65:00    

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Павел Дорофеев, результативный пас на счету Ивана Барбашёва. В послематчевой серии буллитов свои попытки не реализовали Дорофеев и белорусский форвард «Калгари» Егор Шарангович. Ворота «Вегаса» защищал российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 24 из 28 бросков в створ (85,71%) и два из трёх буллитов.

Перед началом игры «Флэймз» сохраняли шансы на попадание в плей-офф, однако утратили их по ходу встречи из-за побед «Миннесоты Уайлд» и «Сент-Луис Блюз» в параллельных матчах. «Калгари» с 94 очками в 81 матче ещё может догнать «Блюз» (96 очков в 82 матчах) по очкам, но будет уступать по дополнительным показателям (сейчас 30-31 по победам в основное время и 35-39 по победам с учётом овертаймов).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Дорофеев догнал Кучерова в гонке российских снайперов НХЛ. Овечкин лидирует с отрывом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android