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Остон Мэттьюс быстрее Александра Овечкина достиг показателя в 400 шайб в НХЛ

Остон Мэттьюс быстрее Александра Овечкина достиг показателя в 400 шайб в НХЛ
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:0), тем самым забив свою 400‑ю шайбу в регулярках НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лоренц (Лотон, Йернкрок) – 34:15     0:2 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 55:39     0:3 Мэттьюс – 58:08     0:4 Робертсон (Хольмберг, Макманн) – 58:43    

По информации источника, для достижения этого показателя 27-летнему Мэттьюсу понадобилось 628 встреч, что ставит его на шестое место в истории лиги по скорости. Он обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому на это понадобилось 634 матча. Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который справился с этой задачей за 436 игр.

В текущем регулярном сезоне Овечкин уже забросил 43 шайбы, в то время как у Мэттьюса в активе 32 гола.

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