Остон Мэттьюс быстрее Александра Овечкина достиг показателя в 400 шайб в НХЛ

Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (4:0), тем самым забив свою 400‑ю шайбу в регулярках НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По информации источника, для достижения этого показателя 27-летнему Мэттьюсу понадобилось 628 встреч, что ставит его на шестое место в истории лиги по скорости. Он обогнал капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которому на это понадобилось 634 матча. Рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который справился с этой задачей за 436 игр.

В текущем регулярном сезоне Овечкин уже забросил 43 шайбы, в то время как у Мэттьюса в активе 32 гола.

Главные рекорды Александра Овечкина: