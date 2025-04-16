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Определились 15 из 16 участников плей-офф НХЛ

Определились 15 из 16 участников плей-офф НХЛ
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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) к этому моменту стали известны 15 из 16 клубов, которые сыграют в плей-офф.

В Западной конференции определились все восемь участников плей-офф — борьбу за Кубок Стэнли в сериях до четырёх побед на выбывание продолжат «Виннипег Джетс», «Вегас Голден Найтс», «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

В Восточной конференции место в плей-офф гарантировали себе «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Оттава Сенаторз» и Нью-Джерси Дэвилз».

Борьбу за последнюю оставшуюся путёвку в плей-офф НХЛ на Востоке продолжают «Монреаль Канадиенс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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