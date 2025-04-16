Кучеров догнал Панарина в снайперской гонке НХЛ среди россиян. Овечкин лидирует с отрывом

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.

После данной встречи в активе Кучерова 37 заброшенных шайб в текущей регулярке — это второй показатель среди российских хоккеистов. Столько же голов на свой счёт записал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (37).

Лидером снайперской гонки у россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 42 гола. Вслед за Кучеровым и Панариным идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» — 34 гола.

Лучшие снайперы российского хоккея: