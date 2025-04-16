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Кучеров догнал Панарина в снайперской гонке НХЛ среди россиян. Овечкин лидирует с отрывом

Кучеров догнал Панарина в снайперской гонке НХЛ среди россиян. Овечкин лидирует с отрывом
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    

После данной встречи в активе Кучерова 37 заброшенных шайб в текущей регулярке — это второй показатель среди российских хоккеистов. Столько же голов на свой счёт записал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (37).

Лидером снайперской гонки у россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 42 гола. Вслед за Кучеровым и Панариным идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» — 34 гола.

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