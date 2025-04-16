Овечкин обновил личный рекорд по длительности результативной серии в этом сезоне НХЛ

39-летний звёздный капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей на одну из шайб канадского форварда Дилана Строума в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Таким образом, россиянин обновил личный рекорд по длительности результативной серии в этом сезоне НХЛ.

Отметим, что после голевой передачи Овечкин продлил свою результативную серию в этой регулярке до восьми матчей. За это время Александр сделал 1+2 в игре с «Баффало Сэйбрз» (5:8), 1+1 — с «Бостон Брюинз» (4:3), оформил дубль во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3), а также по одному очку набирал в матчах с «Каролиной Харрикейнз» дома (1:5) и на выезде (5:4 Б), с «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду (1:4) и в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

Всего в текущем сезоне у Александра 43 гола и 29 результативных передач в 64 встречах за клуб. Недавно он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: