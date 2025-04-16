Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 апреля
Комментарии

Сегодня, 16 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Донато, Корчински) – 01:28     0:2 Велено (Мур, Фолиньо) – 06:13     1:2 Казинс (Гилберт, Матинпало) – 06:56     2:2 Шабо (Штюцле, Козенс) – 21:19 (pp)     2:3 Бедард (Бертуцци, Ринзел) – 22:24 (pp)     3:3 Батерсон (Козенс) – 35:06 (pp)     3:4 Назар (Бедард) – 60:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лоренц (Лотон, Йернкрок) – 34:15     0:2 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 55:39     0:3 Мэттьюс – 58:08     0:4 Робертсон (Хольмберг, Макманн) – 58:43    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Песке, Хьюз) – 07:25     1:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 08:43     2:1 Пастрняк (Линдхольм) – 20:29     2:2 Ноэсен (Хишир, Майер) – 24:07 (pp)     2:3 Немец (Маклафлин) – 24:37     2:4 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 33:37 (pp)     3:4 Фариначчи (Лауко) – 36:53     4:4 Хуснутдинов (Люселль, Задоров) – 45:08     4:5 Дюмулен (Мерсер, Майер) – 61:30    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фаббро (Веренски, Монахан) – 22:32     0:2 Джонсон (Монахан, Веренски) – 37:01 (pp)     0:3 Фантилли (Марченко, Проворов) – 53:26    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Пажо – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 09:47     1:1 Киллорн – 13:48     1:2 Коланджело (Мактавиш, Зеграс) – 48:45     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 59:38     3:2 Болди (Юханссон, Бродин) – 64:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 08:08     2:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 11:17     3:0 Снаггеруд (Болдюк, Бучневич) – 14:45 (pp)     4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 19:13 (pp)     4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:40 (pp)     5:1 Кайру (Шенн, Сундквист) – 46:59 (pp)     6:1 Кайру (Торопченко, Фаулер) – 57:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Гертл, Саад) – 05:25     1:1 Фрост (Уигар, Коронато) – 10:11 (pp)     1:2 Руа (Барбашёв, Колесар) – 14:52     1:3 Гертл (Саад, Хаг) – 19:36     2:3 Кадри (Юбердо, Коронато) – 40:32 (pp)     3:3 Баклунд (Коулман, Баль) – 41:04     4:3 Клапка (Пахал, Кадри) – 51:01     4:4 Саад – 51:12     5:4 Фрост – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 6
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хелениус (Гавриков, Спенс) – 15:14     0:2 Тюркотт (Кемпе, Фиала) – 16:23 (pp)     1:2 Картье – 25:26 (sh)     2:2 Монтур – 33:24 (pp)     2:3 Фёгеле (Дано, Гавриков) – 36:05     2:4 Лаферрье (Фиала, Малотт) – 37:17     2:5 Кемпе (Тюркотт, Кузьменко) – 41:41     2:6 Хелениус (Муврар, Льюис) – 42:38     3:6 Шварц (Олексяк, Оттавайнен) – 45:12     4:6 Бенирс (Эберле, Макканн) – 53:34 (pp)     5:6 Толванен (Райт, Данн) – 59:30 (pp)    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 111 очков после 81 сыгранного матча.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 114 очками после 81 сыгранной встречи.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

Материалы по теме
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Видео
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android