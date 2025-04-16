НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 16 апреля
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Сегодня, 16 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 4
ОТ
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Донато, Корчински) – 01:28 0:2 Велено (Мур, Фолиньо) – 06:13 1:2 Казинс (Гилберт, Матинпало) – 06:56 2:2 Шабо (Штюцле, Козенс) – 21:19 (pp) 2:3 Бедард (Бертуцци, Ринзел) – 22:24 (pp) 3:3 Батерсон (Козенс) – 35:06 (pp) 3:4 Назар (Бедард) – 60:48
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Лоренц (Лотон, Йернкрок) – 34:15 0:2 Марнер (Мэттьюс, Нис) – 55:39 0:3 Мэттьюс – 58:08 0:4 Робертсон (Хольмберг, Макманн) – 58:43
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Песке, Хьюз) – 07:25 1:1 Гики (Пастрняк, Задоров) – 08:43 2:1 Пастрняк (Линдхольм) – 20:29 2:2 Ноэсен (Хишир, Майер) – 24:07 (pp) 2:3 Немец (Маклафлин) – 24:37 2:4 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 33:37 (pp) 3:4 Фариначчи (Лауко) – 36:53 4:4 Хуснутдинов (Люселль, Задоров) – 45:08 4:5 Дюмулен (Мерсер, Майер) – 61:30
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фаббро (Веренски, Монахан) – 22:32 0:2 Джонсон (Монахан, Веренски) – 37:01 (pp) 0:3 Фантилли (Марченко, Проворов) – 53:26
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp) 0:2 Строум (Овечкин) – 27:52 1:2 Пажо – 51:36 1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32 2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25 3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh) 4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42 4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36 5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 09:47 1:1 Киллорн – 13:48 1:2 Коланджело (Мактавиш, Зеграс) – 48:45 2:2 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 59:38 3:2 Болди (Юханссон, Бродин) – 64:42
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 1
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Шенн (Снаггеруд, Бучневич) – 08:08 2:0 Бучневич (Нейборс, Томас) – 11:17 3:0 Снаггеруд (Болдюк, Бучневич) – 14:45 (pp) 4:0 Болдюк (Томас, Фаулер) – 19:13 (pp) 4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:40 (pp) 5:1 Кайру (Шенн, Сундквист) – 46:59 (pp) 6:1 Кайру (Торопченко, Фаулер) – 57:24
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Гертл, Саад) – 05:25 1:1 Фрост (Уигар, Коронато) – 10:11 (pp) 1:2 Руа (Барбашёв, Колесар) – 14:52 1:3 Гертл (Саад, Хаг) – 19:36 2:3 Кадри (Юбердо, Коронато) – 40:32 (pp) 3:3 Баклунд (Коулман, Баль) – 41:04 4:3 Клапка (Пахал, Кадри) – 51:01 4:4 Саад – 51:12 5:4 Фрост – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 6
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Хелениус (Гавриков, Спенс) – 15:14 0:2 Тюркотт (Кемпе, Фиала) – 16:23 (pp) 1:2 Картье – 25:26 (sh) 2:2 Монтур – 33:24 (pp) 2:3 Фёгеле (Дано, Гавриков) – 36:05 2:4 Лаферрье (Фиала, Малотт) – 37:17 2:5 Кемпе (Тюркотт, Кузьменко) – 41:41 2:6 Хелениус (Муврар, Льюис) – 42:38 3:6 Шварц (Олексяк, Оттавайнен) – 45:12 4:6 Бенирс (Эберле, Макканн) – 53:34 (pp) 5:6 Толванен (Райт, Данн) – 59:30 (pp)
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 111 очков после 81 сыгранного матча.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 114 очками после 81 сыгранной встречи.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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