Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Строум стал первым за пять лет игроком «Вашингтона», кто оформил натуральный хет-трик

Строум стал первым за пять лет игроком «Вашингтона», кто оформил натуральный хет-трик
Комментарии

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» оформил натуральный хет-трик, забив три шайбы столичного клуба подряд.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Строум стал первым игроком «Вашингтона» со времён Александра Овечкина в феврале 2020 года, кто оформил натуральный хет-трик в игре. 4 февраля 2020 года Овечкин записал на свой счёт именно такой хет-трик во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp)     0:2 Строум (Овечкин) – 27:52     1:2 Пажо – 51:36     1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49    
Материалы по теме
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Видео
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android