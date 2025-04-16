Строум стал первым за пять лет игроком «Вашингтона», кто оформил натуральный хет-трик
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Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» оформил натуральный хет-трик, забив три шайбы столичного клуба подряд.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Строум стал первым игроком «Вашингтона» со времён Александра Овечкина в феврале 2020 года, кто оформил натуральный хет-трик в игре. 4 февраля 2020 года Овечкин записал на свой счёт именно такой хет-трик во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).
В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Дюбуа, Сандин) – 08:15 (pp) 0:2 Строум (Овечкин) – 27:52 1:2 Пажо – 51:36 1:3 Строум (Уилсон, Дауд) – 58:49
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