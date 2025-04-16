Строум стал первым за пять лет игроком «Вашингтона», кто оформил натуральный хет-трик

Канадский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» оформил натуральный хет-трик, забив три шайбы столичного клуба подряд.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Строум стал первым игроком «Вашингтона» со времён Александра Овечкина в феврале 2020 года, кто оформил натуральный хет-трик в игре. 4 февраля 2020 года Овечкин записал на свой счёт именно такой хет-трик во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2).

В ночь с 15 на 16 апреля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в американском Элмонте завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталз», победу в котором со счётом 3:1 одержали гости.