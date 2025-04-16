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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 16 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 16 апреля 2025 года
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Сегодня, 16 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 19:30 мск в Минске состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:30 в Казани местный «Ак Барс» встретится с московским «Динамо». Игра состоится на стадионе «Татнефть-Арена».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» – «Авангард» — 2-1;
«Салават Юлаев» – «Спартак» — 1-2;
«Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Минск) — 2-0;
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» (Казань) — 0-2.

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