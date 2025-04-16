«Кучеров должен быть MVP». Главный тренер «Тампы» Купер — о результативности Никиты

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» высоко оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова, который первым в сезоне добрался до отметки в 120 очков.

«Два очка для нас и доказательство того, что Куч должен быть MVP. У Васи [Василевского] действительно хорошие шансы выиграть «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона. — Прим. «Чемпионата»), Хедман претендует на «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона. — Прим. «Чемпионата»). Множество хороших игроков делают хорошие вещи. Вот что я увидел», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

На льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.