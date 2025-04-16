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«Кучеров должен быть MVP». Главный тренер «Тампы» Купер — о результативности Никиты

«Кучеров должен быть MVP». Главный тренер «Тампы» Купер — о результативности Никиты
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» высоко оценил игру российского нападающего Никиты Кучерова, который первым в сезоне добрался до отметки в 120 очков.

«Два очка для нас и доказательство того, что Куч должен быть MVP. У Васи [Василевского] действительно хорошие шансы выиграть «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона. — Прим. «Чемпионата»), Хедман претендует на «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику сезона. — Прим. «Чемпионата»). Множество хороших игроков делают хорошие вещи. Вот что я увидел», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

На льду «Амали-Арена» в американской Тампе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флорида Пантерз», уверенную победу в котором со счётом 5:1 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    
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