Никита Кучеров до пяти очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:1). Таким образом, за один матч до окончания регулярного чемпионата для «молний» россиянин оторвался от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров на пять очков.

Кучеров набрал 121 (37+84) очко и единолично возглавляет гонку бомбардиров. На счету Маккиннона 116 (32+84) очков. Замыкает тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ лидер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (106). Столько же очков в активе чешского форварда Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».

Всего за карьеру в НХЛ Никита Кучеров принял участие в 802 матчах, в которых записал в свой актив 357 голов и 637 результативных передач при коэффициенте полезности «+159».

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