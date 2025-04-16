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Никита Кучеров до пяти очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров до пяти очков увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:1). Таким образом, за один матч до окончания регулярного чемпионата для «молний» россиянин оторвался от форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона в гонке бомбардиров на пять очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    

Кучеров набрал 121 (37+84) очко и единолично возглавляет гонку бомбардиров. На счету Маккиннона 116 (32+84) очков. Замыкает тройку лучших бомбардиров нынешнего сезона НХЛ лидер «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (106). Столько же очков в активе чешского форварда Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».

Всего за карьеру в НХЛ Никита Кучеров принял участие в 802 матчах, в которых записал в свой актив 357 голов и 637 результативных передач при коэффициенте полезности «+159».

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