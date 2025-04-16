Марк-Андре Флёри вышел на замену в овертайме 82-го матча последнего сезона в карьере

40-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри вышел на замену в овертайме домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 OT) — заключительного для «Миннесоты» в сезоне-2024/2025. После завершения третьего периода при счёте 2:2, который гарантировал «Уайлд» выход в плей-офф, Флёри заменил в воротах защищавшего их в основное время Филипа Густавссона.

Овертайм продлился 4 минуты 42 секунды и завершился победой «Миннесоты» благодаря голу Мэтта Болди. Флёри отразил все пять бросков в створ своих ворот (100%).

Ранее трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в профессиональной карьере.

Видео: Вратаря Флёри окружили фанаты после матча