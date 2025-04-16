Марк-Андре Флёри вышел на замену в овертайме 82-го матча последнего сезона в карьере
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40-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри вышел на замену в овертайме домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 OT) — заключительного для «Миннесоты» в сезоне-2024/2025. После завершения третьего периода при счёте 2:2, который гарантировал «Уайлд» выход в плей-офф, Флёри заменил в воротах защищавшего их в основное время Филипа Густавссона.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Юханссон (Цуккарелло, Миддлтон) – 09:47 1:1 Киллорн – 13:48 1:2 Коланджело (Мактавиш, Зеграс) – 48:45 2:2 Эрикссон Эк (Болди, Цуккарелло) – 59:38 3:2 Болди (Юханссон, Бродин) – 64:42
Овертайм продлился 4 минуты 42 секунды и завершился победой «Миннесоты» благодаря голу Мэтта Болди. Флёри отразил все пять бросков в створ своих ворот (100%).
Ранее трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флёри объявил, что сезон-2024/2025 станет для него последним в профессиональной карьере.
Видео: Вратаря Флёри окружили фанаты после матча
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