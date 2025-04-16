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Крикунов — о работе Ротенберга: ребята в СКА часто попадаются неопытные

Крикунов — о работе Ротенберга: ребята в СКА часто попадаются неопытные
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Экс главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал работу главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«СКА — очень яркая команда со своим стилем игры и множеством талантливых игроков, среди которых много интересной молодёжи, которая при Ротенберге приглашалась в клуб и доходила до КХЛ.

Ребята часто попадаются неопытные, поэтому не получается сразу дать результат. А как только они выходят на высокий уровень, сразу уезжают в НХЛ, поскольку их класс становится очевиден за океаном. Уверен, что в следующем сезоне в Питере также соберут интересную молодёжь. Но если рядом с ними будут ребята с должным опытом, а состав стабилизируется, то это может принести трофей СКА с Ротенбергом во главе», — приводят слова Крикунова «Известия».

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