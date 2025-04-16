Трёхкратный чемпион мира: для «Нью-Йорк Рейнджерс» это был провальный сезон

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Для «Нью-Йорк Рейнджерс» это был провальный сезон. Почему так получилось и что с этим делать, надо спрашивать у них. Мы можем только смотреть и наблюдать», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» после 81 сыгранной встречи набрал 83 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Питера Лавиолетта официально лишились шансов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2025 после поражения от «Каролины Харрикейнз» (3:7).