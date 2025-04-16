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Динамо Мн — Трактор: во сколько начало третьего матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» Мн — «Трактор»: во сколько начало 3-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 16 апреля, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 19:30 мск. Текущий счёт в серии 2-0 в пользу «Трактора».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи. Игру покажут каналы КХЛ и «КХЛ Prime».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 18, 20*, 22*, 24* апреля.

* при необходимости

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