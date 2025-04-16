«Было здорово принять участие в игре, которую люблю». Флёри о последнем матче в регулярке

40-летний голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о своей последней игре в регулярном сезоне НХЛ. Вратарь вышел на замену в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 OT) — заключительного для «Миннесоты» в сезоне-2024/2025.

«Бывают дни чуть более эмоциональные, бывают чуть более весёлые. Но я стараюсь не принимать ни один день как должное, стараюсь наслаждаться каждым днём. Он проходит так быстро, что стараюсь извлечь из него максимум пользы.

Мне повезло, что у меня появился ещё один шанс сыграть перед своими болельщиками. Одержать победу, не пропустив семь шайб, это тоже было приятно. Надеюсь, они запомнят это время.

Было здорово просто ещё раз выйти на лёд и принять участие в игре, которую люблю», — приводит слова Флёри The Score.

После матча хоккеисты «Анахайма» в полном составе приветствовали Флёри и пожали ему руку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.