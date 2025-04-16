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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 16 апреля 2025 года

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 16 апреля 2025 года
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Сегодня, 16 апреля, пройдут две встречи 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
16 апреля 2025, среда. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

ХК «Норильск» — ХК «Югра» — 0-3;
«Магнитка» — «Динамо-Спб» — 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3-0;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 3-0.

Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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