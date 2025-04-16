Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мэр Вашингтона официально утвердила День Овечкина в столице США

Мэр Вашингтона официально утвердила День Овечкина в столице США
Комментарии

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днём Алекса Овечкина‎. Соответствующий указ был опубликован на её странице в социальной сети Х.

«‎Мы объединяемся как вашингтонцы, как хоккейные болельщики, как поклонники «Великой восьмёрки», чтобы поздравить Ови с невероятным достижением и поблагодарить его за выступления за «‎Вашингтон» на протяжении всей карьеры в НХЛ‎»‎, — сказано в указе.

Напомним, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) 6 апреля установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894). На данный момент у Овечкина 896 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Материалы по теме
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Видео
Новая роль Овечкина! Отдал роскошный пас и помог партнёру оформить хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android