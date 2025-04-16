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«Абсолютная заслуга всей вертикали СКА». Артюхин — о ярком дебюте Демидова в НХЛ

«Абсолютная заслуга всей вертикали СКА». Артюхин — о ярком дебюте Демидова в НХЛ
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о ярком дебюте нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

– Вас удивило такое успешное начало Демидова в НХЛ?
– В принципе, нет. Было понимание, что Иван – это очень талантливый игрок, который уже созрел для НХЛ. Я думал, что Ване нужно ещё немножко тут окрепнуть ментально, но он зашёл с первой игры и показал, что готов к этой лиге.

– Как вы считаете, велика ли заслуга Ротенберга в подготовке Ивана к НХЛ?
– Здесь абсолютная заслуга всей вертикали СКА. Начиная от молодёжной лиги, заканчивая НХЛ. Работали и развивали Ваню. Мне бы хотелось, чтобы он побольше в КХЛ сыграл. Были матчи, когда он пропускал. Я не знаю, почему это было. Может быть, какие-то воспитательные цели. Вертикаль работала и вырастила такую звезду, — цитирует Артюхина «Спорт день за днём».

Напомним, в матче с «Чикаго Блэкхоукс» набравший два очка (1+1) Демидов выполнил три броска в створ ворот соперника и один силовой приём, также на его счету одна потеря и показатель полезности «+1», игровое время Ивана в итоге составило 16.56.

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