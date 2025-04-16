Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якубов: по сравнению с регуляркой судейство в плей-офф КХЛ становится более толерантным

Якубов: по сравнению с регуляркой судейство в плей-офф КХЛ становится более толерантным
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о разнице в судействе в регулярке и плей-офф КХЛ, а также между раундами Кубка Гагарина.

— У «Динамо» в серии против СКА было много свистков, в серии против «Ак Барса» допуск совсем другой, арбитры дают побороться и где-то сыграть на грани фола. Это бросается в глаза.

— Две судейские линии в одном плей-офф — разве это нормально для профессиональной лиги?
— Вопрос не совсем по адресу. В принципе, по сравнению с регулярным чемпионатом судейство в плей-офф каждый год становится более толерантным. Другое дело, когда перемены происходят между раундами…

Для меня тут показатель — Комтуа. Канадец в недоумении — его подкожный хоккей был эффективен в первом раунде, но не проходит во втором. Тут как раз обратный эффект, требования к Комтуа между раундами ужесточились, трэш-ток уже не проходит. Отсюда нервы — и 10 минут штрафа во второй игре.

А ведь в матче такого уровня это серьёзный удар по команде — все нагрузки между игроками во время такого удаления перераспределяются, один — «холодный», другие — «горячие». Во второй игре этот момент стал переломным, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

Материалы по теме
А где Ливо и другие легионеры Уфы? У Минска остался один козырь? Мнение о плей-офф КХЛ
А где Ливо и другие легионеры Уфы? У Минска остался один козырь? Мнение о плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android