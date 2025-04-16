Якубов: по сравнению с регуляркой судейство в плей-офф КХЛ становится более толерантным

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов рассказал о разнице в судействе в регулярке и плей-офф КХЛ, а также между раундами Кубка Гагарина.

— У «Динамо» в серии против СКА было много свистков, в серии против «Ак Барса» допуск совсем другой, арбитры дают побороться и где-то сыграть на грани фола. Это бросается в глаза.

— Две судейские линии в одном плей-офф — разве это нормально для профессиональной лиги?

— Вопрос не совсем по адресу. В принципе, по сравнению с регулярным чемпионатом судейство в плей-офф каждый год становится более толерантным. Другое дело, когда перемены происходят между раундами…

Для меня тут показатель — Комтуа. Канадец в недоумении — его подкожный хоккей был эффективен в первом раунде, но не проходит во втором. Тут как раз обратный эффект, требования к Комтуа между раундами ужесточились, трэш-ток уже не проходит. Отсюда нервы — и 10 минут штрафа во второй игре.

А ведь в матче такого уровня это серьёзный удар по команде — все нагрузки между игроками во время такого удаления перераспределяются, один — «холодный», другие — «горячие». Во второй игре этот момент стал переломным, — цитирует Якубова Russia-Hockey.