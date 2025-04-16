Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: огромный шаг вперёд, что разговоры о матчах России и США вообще идут

Рыбин: огромный шаг вперёд, что разговоры о матчах России и США вообще идут
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался об идее возможных матчей между игроками России и США.

«Технически сложно будет провести матч между сборными России и США. Между странами нет прямого авиасообщения. И сразу встаёт вопрос, когда это делать. В межсезонье этого точно не произойдёт, а Кубок Стэнли тоже никто сдвигать не будет. Проще тогда будет сделать это под эгидой Кубка мира. Но огромный шаг вперёд, что разговоры о матчах России и США вообще идут», — цитирует Рыбина LiveResult.

Напомним, 14 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

Материалы по теме
Министр спорта России назвал города, где могут пройти матчи между игроками НХЛ и КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android