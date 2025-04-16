Рыбин: огромный шаг вперёд, что разговоры о матчах России и США вообще идут

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин высказался об идее возможных матчей между игроками России и США.

«Технически сложно будет провести матч между сборными России и США. Между странами нет прямого авиасообщения. И сразу встаёт вопрос, когда это делать. В межсезонье этого точно не произойдёт, а Кубок Стэнли тоже никто сдвигать не будет. Проще тогда будет сделать это под эгидой Кубка мира. Но огромный шаг вперёд, что разговоры о матчах России и США вообще идут», — цитирует Рыбина LiveResult.

Напомним, 14 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что идут непубличные переговоры о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.