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Игорь Никитин стал вторым тренером в истории КХЛ, одержавшим 450 побед

Игорь Никитин стал вторым тренером в истории КХЛ, одержавшим 450 побед
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин стал вторым тренером в истории КХЛ, одержавшим 450 побед. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. Юбилейной для специалиста игрой стал третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина с «Авангардом» (6:2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 апреля 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 6
Локомотив
Ярославль
0:1 Сурин (Паник, Фрейз) – 16:09 (5x5)     0:2 Берёзкин (Береглазов, Шалунов) – 27:50 (5x5)     1:2 Чистяков (Буше) – 31:21 (5x5)     1:3 Шалунов (Каюмов) – 49:42 (5x5)     1:4 Берёзкин (Елесин, Каюмов) – 52:11 (5x5)     1:5 Полунин (Кирьянов) – 52:58 (en)     2:5 Спунер (Игумнов, Якупов) – 57:57 (5x5)     2:6 Каюмов (Полунин) – 58:45 (en)    

Лидером по данному показателю является Дмитрий Квартальнов — 592 победы, на третьей строчке — Олег Знарок (440).

Фото: КХЛ

Игорь Никитин — чемпион России 2004 года в составе омского «Авангарда» и обладатель Кубка европейских чемпионов 2005 года как игрок, участник Олимпийских игр — 1998. Как тренер специалист становился обладателем Кубка Гагарина с ЦСКА в 2019 году.

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