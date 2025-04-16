Плющев: Ротенберг — человек импульсивный. Но ты или делаешь дело, или плывёшь по течению

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о комплектации состава в санкт-петербургском СКА, упомянув главного тренера армейского клуба Романа Ротенберга.

— Понятно, что заменить игроков такого уровня, которые ушли, СКА не сможет. И в России их нет, и в НХЛ не возьмёшь, все под контрактами. Может, руководству пора менять полностью стратегию и создавать не команду, состоящую из звёзд, а команду-звезду?

— Мне в большой части приходилось работать со сборными, со звёздами своих возрастов. И основной вопрос заключался в селекции. Подбор игроков — под ту концепцию, которая есть, кто будет реализовывать всё, что тренер просит. Но нельзя шарахаться из стороны в сторону и надеяться, что один лидер всё сделает. Это по силам только команде. Стало быть, если СКА пересмотрит свою политику в плане селекции и подготовки, то, наверное, не на следующий сезон, а через год может получиться неплохой результат. Но, опять же, когда глухонемые советники, это всегда плохо. Понятно, что Роман Борисович [Ротенберг] — человек импульсивный. Но ты или делаешь дело, или плывёшь по течению, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».