Кучерову осталось набрать шесть баллов до юбилейной отметки в 1000 очков в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:1).

Таким образом, Кучеров записал на свой счёт 994-е (357+637) очко в рамках регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги. Никита провёл в лиге 802 встречи. До юбилейной отметки в 1000 очков осталось набрать шесть баллов. В текущей регулярке «молниям» осталось провести один матч — с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях 18 апреля.

Напомним, на данный момент лишь пять россиян набирали 1000+ очков в НХЛ. Рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1622), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1346), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1179). Также 1000+ очков набрали Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалёв (1029).