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Кучерову осталось набрать шесть баллов до юбилейной отметки в 1000 очков в НХЛ

Кучерову осталось набрать шесть баллов до юбилейной отметки в 1000 очков в НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (5:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
16 апреля 2025, среда. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Пойнт (Гурд, Мозер) – 01:32     2:0 Гики (Пойнт, Хедман) – 15:25     3:0 Гюнцель (Чирелли) – 18:09 (sh)     4:0 Кучеров (Гурд, Пойнт) – 24:42     4:1 Маршан (Вераге, Кирстед) – 25:36     5:1 Рэддиш (Кучеров, Хедман) – 51:22 (pp)    

Таким образом, Кучеров записал на свой счёт 994-е (357+637) очко в рамках регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги. Никита провёл в лиге 802 встречи. До юбилейной отметки в 1000 очков осталось набрать шесть баллов. В текущей регулярке «молниям» осталось провести один матч — с «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях 18 апреля.

Напомним, на данный момент лишь пять россиян набирали 1000+ очков в НХЛ. Рекорд здесь принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1622), второе место занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (1346), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1179). Также 1000+ очков набрали Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалёв (1029).

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