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Дмитрий Орлов: слухи про КХЛ — полный бред, хотел бы сыграть там на исходе карьеры

Дмитрий Орлов: слухи про КХЛ — полный бред, хотел бы сыграть там на исходе карьеры
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Защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в очередной раз опроверг слухи о том, что он якобы рассматривает предложения из Континентальной хоккейной лиги.

— Как и говорил, хочешь остаться в НХЛ?
— Да, конечно. Слухи про КХЛ — это полный бред, я никогда не вёл никаких переговоров. Странно, что всё это появляется. Конечно, хотел бы сыграть там на исходе карьеры, а сейчас — продолжать играть в НХЛ, — приводят слова Орлова «Известия».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дмитрий набрал 27 (6+21) очков при полезности «+16» в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Орлов выступает в НХЛ с сезона-2011/2012.

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